Słabe perspektywy na uruchomienie tramwaju do Konstantynowa. Konstantynów zbudował tory, Łódź nie

Mieszkańcy Konstantynowa Łódzkiego mogą się czuć rozczarowani i zawiedzeni, bo pomimo faktu, że miasto w którym mieszkają zakończy zgodnie z harmonogramem jeszcze w tym roku remont linii tramwajowej, to nie ma szans na to, aby tramwaje pojechały. Wynika to z prostego faktu, że brak jest połączenia z łódzką siecią tramwajową, ponieważ Łódź po swojej stronie zawaliła remont i nie wywiązała się z zakładanych terminów, ryzykując jednocześnie utratę unijnej dotacji na rewitalizację torowiska.