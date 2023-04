Skromniutki wiosenny dorobek Widzewa. Co prezes mówi o zwolnieniu trenera Niedźwiedzia?

Po niezbyt udanym meczu ze Stalą Mielec pojawiły się pytania (nie tylko na trybunach), czy drużynie nie przydałby się wstrząs. Oczywiście chodziło o wymianę trenera pierwszej drużyny. Do tej kwestii odniósł się Mateusz Dróżdż, prezes Widzewa.

- Nawet w przypadku przegrania wszystkich spotkań, dyrektor sportowy i trener Niedźwiedź nie stracą pracy - zapewnił sternik łódzkiego klubu. - Gramy słabsze mecze, ale to też nie jest tak, że tego nie da się oglądać. Gramy słabiej, ale tworzymy te sytuacje. Drużyny, które tu przyjeżdżają, grają też trochę inaczej - często nastawiają się na grę z kontry i stałe fragmenty gry. Ekstraklasa jest bardziej przygotowana na Widzew, bo wiedzą już, jak my gramy, ale to też powinno kształtować nasz charakter.