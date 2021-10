Skarpetki z duchami i cukierki w trumnie - gadżety na halloween na sklepowych półkach

Dynia w różnych odsłonach – jako lampion, świecznik, grająca zabawka, pojemnik na przekąski, kubek – ten główny symbol halloween króluje na półkach w łódzkich sklepach z gadżetami. Ale nie tylko. Fani święta, które obchodzi się 31 października – czyli już w najbliższą niedzielę przed Dniem Wszystkich Świętych – mogą kupić też wiele innych „strasznych” akcesoriów i dekoracji.

- Dynię wydrążę i wytnę w niej oczy i połamane zęby – mówi Natalia z klasy VII szkoły na Widzewie, którą spotkaliśmy na zakupach. - Będzie lampion jak podświetlę świeczką w środku. Zaniosę do szkoły na angielski, bo mamy konkurs. A do domu kupuję sobie gumowe pająki.

Wśród halloweenowych gadżetów znajdziemy m.in. czaszki, maszkarony, zombie, duchy, kościotrupy, a także nietoperze, czarne koty, pajęczyny... Przydają się, gdy ktoś chce sobie „udekorować” mieszkanie albo organizuje imprezę czy spotkanie towarzyskie w takim stylu. Obyczaj zyskał popularność u nas w latach 90. ub. w. Najbardziej spektakularnie halloween obchodzone jest w USA, Kanadzie, Irlandii, Wielkiej Brytanii. Tam gadżety są nieodłącznym elementem zabawy „cukierek albo psikus” – kiedy to dzieci poprzebierane za maszkarony i duchy biegają od domu do domu prosząc o słodycze. Trudno sobie wyobrazić, aby rodzice dzieci w Łodzi pozwalali na to szczególnie w pandemii. Jednak namiastka takiej zabawy bywa praktykowana w szkołach czy przedszkolach na zajęciach języka angielskiego w ramach poznawania obyczajów innych narodów. Dlatego też często rodzice poszukują tematycznych strojów dla swoich pociech (np. kapeluszy wiedźmy, dresów w czachy albo z nadrukiem kości czy choćby skarpetek w nietoperze czy duchy), a także przekąsek. Takich też jest spory wybór. W ofercie dostępne są m.in. chrupiące ziemniaczki w kształcie duszków, czekoladki w opakowaniach z wzorem strasznych oczu, żelki w kształcie zębów czy tarantuli, a nawet cukierki w pudełku - trumnie.