Siódma kolejka ekstraklasy. Piłkarze ŁKS zagrają w piątek z Wartą Poznań

Co ciekawe w Łodzi rywalizować będą zespoły, który mają identyczny dorobek w tym sezonie. Po 6 kolejkach Warta i ŁKS mają na koncie 6 punktów, z tym, że łodzianie wygrali dwa mecze, a cztery przegrali, a poznańska drużyna ma na koncie zwycięstwo, 3 remisy i 2 porażki. Obydwie drużyn są w gronie najsłabiej broniących: ŁKS stracił 9 bramek, a Warta 8.

Artemijus Tutyskinas otrzymał powołanie do reprezentacji Litwy na wrześniowe mecze z Czarnogórą i Serbią w eliminacjach do ME.