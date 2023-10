Siatkówka. W ŁKS Commercecon wiedzą, że łatwiej wywalczyć złoto, niż je obronić

Drużyna prezesa Hubaerta Hoffmana od lat należy do ścisłej czołówki ekstraklasy siatkarek. Podium nie opuszcza od sześciu sezonów, a w minionych rozgrywkach wywalczyła trzeci w historii klubu złoty medal.

Mistrzynie Polski w sezonie 2023/2024 ponownie poprowadzi trener Alessandro Chiappini. Włoski szkoleniowiec jest przekonany, że nadchodzące rozgrywki – zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym – będą bardzo interesujące.

– Jestem zadowolony, że trzon drużyny pozostał ten sam. Wynika to z tego, że był to naprawdę wspaniały zespół. Jestem szczęśliwy, że możemy pracować w tym składzie – mówi włoski szkoleniowiec. – Sukces poprzedniego sezonu jest dodatkową motywacją. Drużyna bardzo dobrze pracuje i mam nadzieję, przyczyni się to odniesienia kolejnego dobrego wyniku.

Kapitanem zespołu pozostaje Paulina Maj-Erwardt, doświadczona libero, dla której będzie to 15. sezon w ekstraklasie i 3. w ŁKS Commercecon Łódź. – Nasz klub cechuje zespołowość, ambicja i walka. To zobaczycie w tym sezonie. Dołożymy wszelkich starań, żeby nasze mecze były świetnym widowiskiem, które cieszy oko – podkreśla kapitan Łódzkich Wiewiór. - To złoto wywalczyliśmy nie tylko siatkarskimi umiejętnościami, ale przede wszystkim pewnością siebie, którą budowałyśmy kolejnymi zwycięstwami. Po prostu stworzyłyśmy zespół, który świetnie się rozumiał i wspierał na boisku. Mam nadzieję, że nic z tego nie straciłyśmy w przerwie między rozgrywkami.