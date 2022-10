Siatkówka. Szkoleniowiec ŁKS Commercecon zagrał przeciwko.... Developresowi

– Zostały dwa tygodnie do ligi, więc sparowanie z tak mocnym zespołem jak Developres jest bardzo przydatne. Mimo braków kadrowych to mega mocna drużyna. To dla nas super możliwość. Poprzez nasze braki jest to nawet inny poziom grania sparingu, niż nasze trenowanie w szóstkach. Na treningach można powiedzieć, że gramy sztab na dziewczyny, a mecz to jednak zupełnie inny poziom rywalizacji i presji. Więc takie granie jest bardzo przydatne, pomimo tego, że musieliśmy kombinować pod kątem ustawienia - dodał trener.