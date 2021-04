Siatkówka. Nadja Ninković rozstaje się ŁKS Commercecon

Serbska zawodniczka w polskiej lidze 73 razy blokowała swoje rywalki, zdobywając w sumie dla Łódzkich Wiewiór 232 punkty. Dołożyła ważną cegiełkę nie tylko sportowo, ale również ze względu na swoją waleczność, ambicję i wspaniałą energię.

Przed przyjściem do ŁKS Commercecon Łódź Nadja Ninković miała na swoim koncie pięć medali mistrzostw swojego kraju (2 złote, 2 srebrne i brązowy), dwa Puchary Serbii, cztery mistrzostwa Szwajcarii, jeden Superpuchar i cztery krajowe Puchary, a także Puchar Brazylii, trzy mistrzostwa Rumunii i dwa puchary tego kraju.

Z Łódzkimi Wiewiórami serbska środkowa dołożyła do swojej bogatej kolekcji brązowy medal mistrzostw Polski. Nadja Ninković rozegrała w biało-czerwono-białych barwach 30 meczów ligowych, ale również spotkania w Pucharze Polski oraz Lidze Mistrzyń. W TAURON Lidze zdobyła 232 punkty, zaserwowała 10 asów i 73 razy zamurowała swoje rywalki. Najwięcej punktów - 14 - zdobyła w meczu przeciwko E.Leclerc Moya Radomce Radom 13 kwietnia. W rankingu najlepiej blokujących sezonu 2020/2021 Nadja zajęła wysokie 4. miejsce.

Chciałabym podziękować kibicom ŁKS - powiedziała siatkarka. Dziękuję za wasze wsparcie, pasję i miłość do zespołu. Był to dla mnie jeden z najlepszych sezonów i zapamiętam go na zawsze. Dziękuję!