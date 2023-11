Siatkówka. Mistrzynie Polski z ŁKS Commercecon są faworytkami w meczu ze Stalą Mielec. Kibice pomogą mistrzyniom Polski

Drużyna z Podkarpacia to beniaminek krajowej elity. Na razie nie spisuje się jednak najlepiej, najdelikatniej zresztą rzecz ujmując. Po sześciu rozegranych spotkaniach zajmuje bowiem przedostatnie miejsce w tabeli z zalewie jednym zwycięstwem na koncie (stało się to w trzeciej kolejce, kiedy to pokonały UNI Opole 3:2). Z kolei w ostatnim starciu mielczanki uległy Grupa Azoty Akademii Tarnów. W międzyczasie w Stali doszło do zmiany pierwszego szkoleniowca. Wiesława Popika, który rozpoczynał ten sezon zastąpił bowiem Mateusz Grabda. Fani łódzkich ,,Wiewiór" na pewno ciepło powitają Katarzynę Brydę, która kiedyś reprezentowała barwy ŁKS Commercecon.

Wracając do mistrzyń Polski w ubiegłego sezonu, to w czwartek późnym wieczorem wróciły one z Rumunii, gdzie zmierzyły się w meczu drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzyń z ukraińskim zespołem SC Prometeyem Dnipro. Przypomnijmy, że łodzianki zwyciężyły pewnie 3:0, wygrywając po raz pierwszy w tej edycji LM. Za MVP meczu uznano włoską atakującą Valentinę Diouf, która zdobyła wywalczyła dla zespołu 21 punktów.