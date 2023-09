Siatkówka. ŁKS Commercecon wygrał Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej, porażka Grot Budowlanych w Bielsku-Białej Bartosz Kukuć

To właśnie siatkarki ŁKS Commercecon bronią tytułu mistrzyń Polski sprzed roku. Kibice zespołu prowadzonego przez włoskiego szkoleniowca Alessandro Chiappiniego wierzą w to, iż ich ulubienice będą w stanie powtórzyć swój sukces. Na razie łodzianki przygotowują się do rozgrywek, rozgrywając kolejne mecze kontrolne.