Siatkówka. Grot Budowlani chcą wrócić na ścieżkę zwycięstw. W sobotę łodzianki zagrają z Pałacem Bydgoszcz

Nie ulega wątpliwości, że zawodniczki Grot Budowlanych mają prawo liczyć na to, iż po raz piąty w tym sezonie zdołają zainkasować komplet punktów. Ich rywalki zajmują bowiem ostatnią pozycję w tabeli, z samymi porażkami na koncie. Nadarza się więc wręcz wymarzona okazja, aby umocnić się w ligowej czołówce.

Podopieczne Biernata mają nadzieję, że na trybunach zasiądzie rekordowo wielu kibiców, którzy będą w ten sposób chcieli uczcić Święto Niepodległości.

Działacze zachęcają do kupna karnetów oraz biletów (dzieci do szóstego roku życia wchodzą za darmo). Bilety i karnety są do nabycia w kasie przy głównym wejściu do Sport Areny oraz za pośrednictwem internetu (portal www.KupBilet.pl)

Grot Budowlani mają już także za sobą inauguracyjne spotkanie w grupie C Ligi Mistrzyń. Niemal na pewno nie będą go zbyt miło wspominać, uległo bowiem we własnej hali niemieckiej drużynie SC Potsdam 0:3.