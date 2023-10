Siatkówka. Dziś derby Łodzi Grot Budowlani Łódź i ŁKS Commercecon ZDJĘCIA

ŁKS Commercecon to aktualne mistrzynie Polski. 25 października łodzianki zagrają o Superpuchar Polski, w którym podejmą Chemika Police. Wystąpią również w Lidze Mistrzyń. Jak widać fanów drużyny z al. Unii czeka wiele emocjonujących spotkań.

Należy zakładać, że inauguracja sezonu ekstraklasy, i prestiżowy pojedynek z lokalnym rywalem, przyci

gnie na trybuny komplet widzów.

Łódź siatkówką stoi i to nie tylko za sprawą obecnych mistrzyń. Na najniższym stopniu podium w zeszłym sezonie uplasowały się zawodniczki Grotu Budowlanychź. One również zagrają w Lidze Mistrzyń i już w fazie grupowej będą musiały zmierzyć się z bardzo groźnym zespołem Fenerbahce.

Mistrzynie Polski w sezonie 2023/2024 ponownie poprowadzi trener Alessandro Chiappini. Włoski szkoleniowiec jest przekonany, że

nadchodzące rozgrywki – zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym – będą bardzo interesujące. – Jestem zadowolony, że trzon drużyny pozostał ten sam. Wynika to z tego, że był to naprawdę wspaniały zespół. Jestem szczęśliwy, że możemy pracować w tym składzie – mówi włoski szkoleniowiec. – Sukces poprzedniego sezonu jest dodatkową motywacją. Drużyna bardzo dobrze pracuje i mam nadzieję, przyczyni się to odniesienia kolejnego dobrego wynik.