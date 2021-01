Siatkówka. Drużyna Grot Budowlani po pięciosetowej walce pokonała liderki!

Mecz zaczął się od prowadzenia łodzianek 6:4 po świetnej zagrywce Jones Perry. Trwała zacięta walka. Skuteczny atak Amerykanki i dwa proste błędy gospodyń dały prowadzenie przyjezdnym 15:12. Najskuteczniejsza zawodniczka ligi trzymała grę i swoimi akcjami dawała minimalną przewagę łodziankom. Developres grał coraz bardziej nerwowo. Popełniał proste błędy. Budowlane prowadziły 23:18 i wygrały seta!

Developres do drugiego seta przystąpił skoncentrowany. Prowadził 5:2. Łodzianki szybko z nawiązką odrobiły straty i uzyskały trzypunktową przewagę, która dzięki Jones Perry i dobrze grającym jej koleżankom rosła i rosła. Przyniosła miażdżący sukces przyjezdnym.

Zapaść nie mogła trwać wiecznie. Liderki wzięły się w garść. W trzecim secie prowadziły 9:5, potem 14:9. Ta wypracowana przewaga pozwoliła im wygrać seta, ale z trudem. Prowadziły 24:18, wygrały do 21.

Czwarty set rozpoczął udany atak Fedusio. Potem trwała twarda walka punkt za punkt. Trzypunktowa przewaga Developresu została zniwelowana. Nomen omen było nawet 13:13. To był set remisów, ale końcówka należała do gospodyń.

O zwycięstwie miał zdecydować piąty set. Tu przewagę uzyskały łodzianki, prowadząc 5.2, 9:4 i 12:6. Musiały wygrać seta i mecz i tak właśnie się stało. Brawo pokonanie liderk tabeli to jest wielki sportowy sukces łodzianek

Poprzednie starcie tych drużyna miało miejsce jeszcze we wrześniu. Podczas meczu 2. kolejki górą był Developres, który wygrał 3:1.