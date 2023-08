Siatkówka. Bardzo pracowity wrzesień w wykonaniu drużyny Grot Budowlanych. Sporo meczów kontrolnych przed łodziankami Bartosz Kukuć

W minionym sezonie siatkarki Grot Budowlanych Łódź zdobyły brązowy medal w ekstraklasie. Dla wielu było to spore zaskoczenie, że tej drużynie udało się stanąć na najniższym stopniu podium. W składzie zespołu doszło do wielu zmian personalnych, ale działacze oraz kibice wierzą w to, iż łodzianki znów będzie stać na wiele.