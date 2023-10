Siatkówka. Aż cztery siatkarki Grot Budowlanych w najlepszej drużynie drugiej kolejki. Łodzianki zostały docenione Bartosz Kukuć

Grot Budowlanym należą się wielkie brawa grot budowlani łódź

Trzeba przyznać, że kibice występujących w ekstraklasie siatkarek Grot Budowlanych mają spore powody do satysfakcji. Zawodniczki z Łodzi wręcz znakomicie rozpoczęły bowiem sezon 2023/2024, odnosząc dwa kolejne zwycięstwa, w tym to jak zawsze prestiżowe w derbach Łodzi z ŁKS Commercecon. Za to należą im się wielkie brawa.