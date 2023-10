Siatkarz plażowy UKS SMS Łódź brązowym medalistą mistrzostw świata!

Bryl w parze z Bartoszem Łosiakiem wywalczyli brązowy medal mistrzostw świata, które odbywały się w meksykańskiej Tlaxacali.

W spotkaniu o trzecie miejsce nasz duet pokonał pokonali Amerykanów Theo Brunnera i Trevora Crabba 2:0 (21:17, 21:18). Należy podkreślić, że to pierwsza polska para, która wywalczyła miejsce na podium w historii tej imprezy.

- Zapisaliśmy się w historii - powiedział po meczu Michał Bryl. - To jest jak sen. Po półfinale miałem najgorszy dzień w moim życiu, ale teraz jest ten najlepszy. Po przegraniu półfinału dużo myśleliśmy o tym jak zbudować to wszystko od zera. Dzisiejszy mecz był bardzo trudny, szczególnie w naszych głowach. To był też ostatni mecz w tym turnieju, nasz ósmy, więc czuliśmy zmęczenie.