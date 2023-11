Siatkarska Liga Mistrzyń. ŁKS Commercecon przegrał, ale doping kibiców był wspaniały Zobaczcie ZDJĘCIA

Fani siatkówki obejrzeli w Łodzi ciekawe i emocjonujące spotkanie, choć na pewno spodziewali się innego wyniku.

Pierwszy set meczu był bardzo wyrównany, ale wygrały go zawodniczki drużyny przyjezdnej do 23. Na początku drugiej odsłony kibice obserwowali wyrównamy pojedynek i punkt za punkt. Było 17:16. Później jednak łodzianki uzyskały przewagę i po skutecznej akcji Hryszczuk było 22:16. Gospodynie ostatecznie wygrały do 19.

Niezwykłe emocje mieliśmy w trzeciej partii. Na parkiecie trwał zażarty bój, a żadna z drużyn nie mogła uzyskać większej przewagi punktowej. Ostatecznie triumfowały siatkarki rumuńskiej drużyny, które wygrały do 31:29!

Ełkaesianki źle zaczęły czwartego seta i na początku przegrywały 7:11, a później 9:14 i 12:20. Już do końca tej partii podopieczne trenera Alessandro Chiappiniego nie zdołały dogonić rywalek. Przegrał tę partię bez walki i całe spotkanie 1:3.