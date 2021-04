Siatkarki ŁKS Commercecon. Ten brązowy medal „smakował”, jak złoty!

Po dwóch pierwszych spotkaniach z E.LECLERC MOYA Radomką Radom naprawdę mało kto dawał podopiecznym trenera Michala Maska większe szanse na sukces. A jednak „Wiewióry” zacisnęły zęby i osiągnęły cel. Ten brązowy medal jest znacznie więcej wart, niż trzecia pozycja z zakończonego już po fazie zasadniczej sezonu 2019/2020.

- Jeszcze jestem pełna emocji i ciężko tak po spotkaniu i rozdaniu medali to szybki podsumować. Wszystko szło po naszej myśli, cały czas w miarę to kontrolowałyśmy. W trzecim secie trochę uciekła nam koncentracja, zaczęłyśmy trochę gorzej - powiedziała po piątym spotkaniu zadowolona libero łodzianek Magdalena Saad przed kamerami PLS. - Zrealizowałyśmy nasze zamierzenia i teraz jest euforia. Walka z przeciwnikiem, a także wcześniej z koronawirusem odcisnęła piętno na wszystkich. Po tak ciężkim sezonie, jaki miałyśmy, sama odczułam to mentalnie, że ten medal smakuje jak złoto, zwłaszcza po tej ciężkiej walce - dodała