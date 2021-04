Siatkarka UKS SMS Łódź Katarzyna Kociołek walczy w meksykańskim Cancun

Szkoda. Zawodniczka UKS SMS Łódź, mieszkanka Łasku Katarzyna Kociołek w parze z Kingą Wojtasik przegrały z Brazylijkami Aną Patricią Silvą Ramos i Rebeccą Cavalcanti Barbosą Silvą 1:2 (19:21, 21:16, 6:15) baraż o awans do 1/8 finału turnieju World Tour w siatkówce plażowej w meksykańskim Cancun.

Nasza para będzie miała szansę na poprawę. W Cancun odbędą się jeszcze dwa turnieje. Wszystkie są czterogwiazdkowe (w pięciogwiazdkowej skali) i bardzo ważne dla par walczących o punkty do olimpijskiego rankingu, który da przepustkę do Tokio. Czekamy na zwycięstwa!