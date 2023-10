Siatkarka ŁKS Commercecon Zuzanna Górecka: Jestem zadowolona, wszystko idzie zgodnie z planem ZOBACZ WIDEO

Planuję wrócić na drugą rundę. Nie chcę zapeszać, bo czasem jak się coś mówi to życie buduje inny scenariusz. Sama się o tym przekonałam. Miałam wiele planów, ale kontuzja je pozmieniała. Skupiam się teraz na małych krokach, jak skakanie czy bieganie. Kontuzja wiele uczy, na pewno jest to nieprzyjemne doświadczenie. Teraz czas poświęcam nie tylko dla kolana, ale też dla siebie, żeby wrócić mocniejsza fizycznie i mentalnie. Powtórzenie mistrzostwa to jest nasze, naszego sztabu i całego klubu marzenie i cel. A ja chcę odebrać medal osobiście i przeżyć te emocje razem z dziewczynami, a nie oglądając w telewizji – zakończyła Górecka