Siatkarka Grot Budowlanych Łódź Mackenzie May: Mam dużą motywację, żeby grać coraz lepiej. Zobacz gorące zdjęcia siatarki

Bardzo podoba mi się moja drużyna i dobrze czuję się w Łodzi. Jestem przekonana, że już w niedługim czasie znów wrócimy do bardzo dobrej gry. Jestem już podekscytowana naszą pracą. Wiem, że wspólnie przejdziemy przez ten trudny moment i wrócimy mocniejsze. Jestem wdzięczna, że dostałam szansę gry w tej drużynie i bardzo dobrze się w niej odnalazłam. Myślę, że znajdziemy sposób na lepszą i skuteczniejszą grę. Mam dużą motywację, żeby grać coraz lepiej i przyczynić się do tego, że nasz zespół osiągał jak najlepsze wyniki - dodała May