Sezon na dynie. Modne warzywo w kuchni, w jesiennych dekoracjach. Jakie ma właściwości?

Dekoracyjne dynie do sklepu i salonu

Pomarańczowe głowy, ale i ozdobne odmiany jesienią, kiedy przypada największy ich zbiór, trafiają nie tylko na sklepowe witryny, do wnętrz lokali gastronomicznych, ale także do mieszkań i domów, do kuchni i na salony. Dynia zdobyła taką popularność, że w Polsce założono dynowie farmy, zwane też dyniolandami. Ale aż tak daleko nie trzeba szukać. Wystarczy wybrać się na na łódzkie targowiska, gdzie na straganach leżą sterty tych warzyw, pomarańczowe kule są różnej wielkości, największe ważą kilkanaście kilogramów. Na Górniaku można kupić dynię prowansalską i hokkaido po 5 zł/kg. Są także ozdobne dynie w cenie 4 zł za sztukę.