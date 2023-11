Setki tysięcy eksponatów można obejrzeć i kupić na Targach Kolekcjonerskich w łódzkiej Hali Expo

Jest tu dosłownie wszystko - od numizmatów, banknotów, obligacji skarbowych, dokumentów aż po rzeźby, gobeliny, marmurowe lwy a nawet ekwipunek nurka. Tak wyglądają targi kolekcjonerskie, które odbywają się w łódzkiej hali Expo. Można tu kpić, sprzedać i wymienić wszystko to, co mamy w swojej kolekcji i czym inni kolekcjonerzy mogą być zainteresowani. Na tegorocznych targach są m.in. birofilia, ceramika użytkowa, karty telefoniczne, historyczna broń biała i palna, lampy naftowe, plakaty i druki, biżuteria, pocztówki, fonotelia, akcje i obligacje, znaczki pocztowe, zabytkowe sztućce, dawne zabawki, ordery, odznaczenia i odznaki i wiele innych rzadkości.

– Dwa razy w roku kolekcjonerzy z całej Polski mają swoje święto - zjeżdżają się na Targi Kolekcjonerskie, których 42. edycja właśnie się rozpoczęła – mówi Bogdan Kowalczyk - Komisarz Targów z Łódzkiego Klubu Kolekcjonerów. – Te targi to dowód na to, że kolekcjonować można dosłownie wszystko. Można też oczywiście sprzedawać i kupować to wszystko, co jest poszukiwane przez kolekcjonerów, bo ci z reguły nie żałują pieniędzy, aby powiększyć swoją kolekcję o jakiś kolejny ciekawy eksponat.