Seria niepokojących incydentów przed łódzkimi przedszkolami i szkołami. Miał powiedzieć, że jest zboczeńcem i pozabija dzieci!

Okazuje się, że to nie jedyny niepokojący incydent przed łódzką placówką. UMŁ ostrzega przed innymi zdarzeniami i apeluje o czujność:

- Od kilku dni Urząd Miasta Łodzi otrzymuje sygnały o podejrzanych zachowaniach i sytuacjach, do których dochodziło w bezpośrednim sąsiedztwie łódzkich szkół i przedszkoli. Niezidentyfikowane osoby m.in. zaczepiały uczniów i ich rodziców. Każda tego typu sytuacja może stanowić potencjalne zagrożenie dla najmłodszych. Urząd Miasta Łodzi nie lekceważy tych zdarzeń. Urzędnicy na bieżąco monitorują sytuację i są w stałym kontakcie z dyrektorami placówek i policją, która już prowadzi w tej sprawie czynności. Rodzice otrzymali powiadomienia o tych sytuacjach w systemie Librus, a uczniowie zostali objęci wsparciem psychologicznym. - czytamy w komunikacie nadesłanym przez biuro prasowe UMŁ. - Apelujemy do rodziców, dyrektorów, nauczycieli i pracowników administracyjnych szkół i przedszkoli, by zwracali szczególną uwagę na to, co dzieje się w otoczeniu placówek oświatowych i innych miejsc, w których przebywają dzieci. Prosimy też o natychmiastowe zgłaszanie wszystkich niepokojących zdarzeń odpowiednim służbom.