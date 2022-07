Seniorzy upiększą swoją codzienność, dzięki mikrograntom. Będą kwiatowe rabaty i kącik do gier planszowych

W ramach jednego z projektów w placówce stanie stół do gier planszowych – szachów i warcabów. Jego współpomysłodawcą jest Józef Śmigielski, który przyznaje, że umie grać w szachy, ale obecnie robi to bardzo rzadko.

- To jest super alternatywa na spędzanie wolnego czasu, oprócz spacerów i bycia tutaj w ogrodzie, na łonie przyrody, mogą też aktywizować swoje umysły - mówi Karolina Spurek, pracownik “Domu Kombatanta.

Drugi projekt sfinansowany dzięki mikrograntom zatytułowany „Z ekologią na ty” powstanie w ogrodzie. Będą to trzy przystanie do wypoczynku dla podopiecznych placówki. Jedna z nich to przystań lawendowa (czyli okazała rabata z pachnącymi lawendami), przystań bylinowa (na której będą kwitły przyjazne dla pszczół i motyli kwiaty) i przystań do obserwacji zwierząt. Znajdą się tam karmniki dla ptaków, budki lęgowe dla wiewiórek oraz poidełka.