Seniorzy świętują jubileusz 50 lat Domu Dziennego Pomocy w Łodzi. To najstarsza placówka opiekuńcza w Łodzi WIDEO

Mamy to szczęście, że nasi podopieczni to zarówno panie jak i panowie - mówi Izabela Jóźwicka, starszy administrator DDP.

Z Domu Dziennego Pobytu mieszczącego się w starej kamienicy przy ul. Narutowicza 37 w Łodzi, korzysta na co dzień 60 osób, w tym 37 kobiet oraz 23 mężczyzn. Pensjonariusze mieszkają nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie, ale dojeżdżają do placówki także z osiedli takich jak: Teofilów i Dąbrowa. Mają od 63 do 98 lat. Najstarszą seniorką w tym gronie jest pani Jadwiga (98 lat), a najstarszym seniorem pan Wacław (93 lata). Najmłodsi (pani Gabriela oraz pan Jan) mają po 63 lata. Najdłużej z placówki korzystają: 84-letnia Daniela Ostrowska, 90-letnia Kazimiera (nazywana przez wszystkich Kasią) Żurkowska oraz 90-letni Stanisław Okoński.

Senior, który chce skorzystać z pomocy takiej placówki musi się zgłosić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i jeśli w jakiejś placówce znajduje się wolne miejsce to senior otrzymuje skierowanie do takiej placówki. Korzystanie z niej nie jest związane z żadnym kryterium dochodowym. Pobyt w domu kosztuje 335 zł miesięcznie. W tej cenie są dwa posiłki, w tym ciepły obiad. Seniorzy korzystają z placówki przez osiem godzin dziennie od poniedziałku do piątku.