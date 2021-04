Seksowna jak zwykle Izabela Janachowska w Dubaju. Gorące nowe ZDJĘCIA szczęśliwej pary 23.04.2021 (ww)

Izabela Janachowska to jedna z najpopularniejszych specjalistek od ślubów w naszym kraju. Wcześniej zasłynęła w show-biznesie jako profesjonalna tancerka. Obecnie ma nową pasję, a są nią śluby i wszystko co się z nimi wiąże. Jest kreatywna i doceniana przez pary, które przygotowuje do tej ważnej uroczystości.