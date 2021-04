Seksowna Doda wypina swoje cztery litery. Dorota Rabczewska uraczyła internautów swoją... krągłą pupą. ZDJĘCIA 24.04.2021

Niedługo kończę 37 lat i jestem naprawdę dumna z pracy, którą włożyłam w swoją sylwetkę i tryb życia. Dla niektórych to świecenie tyłkiem, dla mnie dowód, że wiek można mieć osłowni w d... napisała

.

Internauci w komentarzach zaczęli rozpływać się nad urodą i figurą artystki.

"Sylwetka rewelacyjna, wzór do naśladowania i przykład ze ciężka praca, konsekwencja i brak wymówek przynoszą rezultaty!", "Nie jedna chciałaby tak wyglądać w wieku 20 lat, a co dopiero 37" - komplementowali Dodę fani.

Jeden z obserwatorów zapytał, czy artystka stosuje jakąś suplementację. Odpowiedź gwiazdy zaskoczyła, gdyż Doda zdradziła, że właśnie pracuje nad tym, by stworzyć własną linię suplementów diety!