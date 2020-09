Sebastian Mila pogratulował wygranej drużynie ŁKS. Derby na telebimie?

Wygranej z Odrą pogratulował na Twitterze łodzianom Sebastian Mila, były piłkarz ŁKS i reprezentant Polski, autor słynnego gola w zwycięskim meczu Polaków z Niemcami

Włodarze Łódzkiego Klubu Sportowego chcą zorganizować wspólne oglądanie 65. Derbów Łodzi. Klub planuje wynająć telebim, aby móc przeżywać piłkarskie święto wraz z sympatykami biało-czerwono-białych przy Alei Unii 2

Autor pierwszego gola w meczu z Odrą Michał Trąbka: Trener powtarzał nam przed meczem żebyśmy uderzali i że bez strzałów nie będziemy strzelać bramek. Miałem troszkę miejsca przez pola karnego, uderzyłem i po obcierce wpadła piłka do bramki. Osobiście najbardziej cieszy mnie moja bramka, ale patrząc przez pryzmat całego zespołu fajnie, że nasze dwie „dziewiątki" w pierwszej połowie Samu, w drugiej Sekul strzelili bramki i to jest fajne. Mam nadzieję, że nasi napastnicy będą strzelać bramki co mecz. Jak strzela się bramki to od razu jest się pewniejszym siebie.