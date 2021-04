Schronisko dla bezdomnych psów przy ul. Marmurowej w Łodzi opustoszało! Wiele boksów świeci pustkami

W najtrudniejszym momencie funkcjonowania placówki było 770 psów i blisko setka kotów. To wtedy powstał projekt budowy nowej, nowoczesnej placówki, która pomieści tyle czworonogów (w 2014 roku decyzję o budowie podjęli miejscy radni). Budowa miała ruszyć w kolejnych latach, ostatni raz mowa o tym była w 2018 roku. Niestety mimo zabezpieczonych na ten cel 10 milionów nigdy do tego nie doszło. Prace kończyły się na etapie projektowania. W tym czasie w starym schronisku powstał nowoczesny szpital i gabinet zabiegowy dla zwierząt. Postawiono nowoczesne, wygodne boksy i ciepłe budy. Z inicjatywy Marty Olesińskiej powstał projekt "#Pomóż zmienić schronisko", który zaangażował nie tylko łodzian. Dzięki niemu czworonogi dostają lepszą karmę, a wiele z nich znalazło już nowy dom. Pracowano w myśl zasady, że schronisko jest miejscem schronienia dla zagubionych, porzuconych i rannych, a nie domem na całe życie. Na szeroka skalę rozpoczęto promowanie adopcji, a także bezpłatne znakowania zwierząt oraz sterylizowanie i kastrowania czworonogów.

I udało się! - cieszy się Marta Olesińska. - Nawet zauważamy, że mniej zwierząt do nas trafia każdego dnia, zguby, które mają chip szybciej są też odbierane przez swoich opiekunów, choć ciągle wiele osób nie aktualizuje danych w bazie co utrudnia kontakt z opiekunami.

Opustoszałe schronisko to także komfort dla mieszkających w nim czworonogów, które do placówki trafiają przestraszone i zagubione. Panujący za kratami hałas to dodatkowy stres i frustracja. Im mniej jest psów tym jest ciszej. Na dodatek psy mogą mieszkać pojedynczo, co też wielu z nich pozwala łatwiej znieść traumatyczną rzeczywistość.