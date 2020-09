Sandra Kubicka tańczy w kuchni w samej... bieliźnie. Zmysłowa łodzianka Sandra Kubicka ma piękne kształty i świetną formę WIDEO 8.09.2020

Wideo rozgrzało internautów do czerwoności, gdyż modelka tańczy w samej bieliźnie. Kubicka w krótkim wideo tańczy w kuchni w samej bieliźnie i seksownie porusza się w rytm muzyki. Sandra z pewnością chciała pochwalić się perfekcyjnymi kształtami i kondycją fizyczną. Modelka regularnie zamieszcza relacje z siłowni i treningów. Obserwatorom Sandry niespodzianka w postaci filmiku bardzo przypadła do gustu, co widać po pozytywnych komentarzach. „Sandro! Wyglądasz obłędnie", „Jesteś idealna. Jedna z moich największych inspiracji i motywacji!", „Aż grzech mieć taką figurę" pisali internauci.

ZOBACZ TANIEC - KLIKNIJ TUTAJ