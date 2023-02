Sandra Kubicka poprowadzi w TVP "Love me or leave me - Kochaj albo rzuć". Zobacz czym jeździ łódzka celebrytka 25.02.2023

Sandra Kubicka i Audi A5 w kolorze khaki

Sandra Kubicka dostała nową prace w TVP. Poprowadzi program Love me or leave me - Kochaj albo rzuć . Sandra Kubicka przyznaje, że jest wielką fanką motoryzacji. Modelka urodziła się 22 stycznia 1995 roku w Łodzi, skąd również pochodzi. Przez ręce sandry przewinęło się wiele modeli samochodów m.in. Porsche 718 Cayman T, Porsche Macan, Audi Q8, Mercedes-Benz Klasy E czy BMW serii 8.

Kolekcja aut Krzysztofa Rutkowskiego

Krzysztof Rutkowski, łódzki detektyw znany jest ze swojej kolekcji ekskluzywnych samochodów. Jednym z nich jest musztardowy Mercedes-Benz AMG GT S, z którym do zdjęć pozuje najczęściej. Cena tego modelu w zależności od konfiguracji może wynieść od 561,000 do 993,900 złotych. Na swoim profilu na Instagramie detektyw pochwalił się również BMW the 7, którego koszt obecnie wynosi od 525 000 do 710 000 złotych.