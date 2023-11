Sandra Kubicka niczym bogini. Kusa suknia "zsuwa się" z biustu. Najnowsze ZDJĘCIA łodzianki robią fururę

Szczególnie do gustu fanów Kubickiej przypadła fotografia, na której modelka wysiada z samochodu i ma na sobie pomarańczową suknię....

Kubicka przyszła na świat w 1995 roku. Jej mama wyjechała do pracy do Ameryki, a młodą Sandrą zajmowali się więc babcia i dziadek - ojca bowiem nie było. Gdy miała 12 lat, w 2008 r., dołączyła do matki za granicą, gdzie rozpoczęła karierę modelki. Współpracowała m.in. dla marek Delia, Bonprix, Nordstrom i Alexia, a jej twarz pojawiała się w takich magazynach, jak Playboy, Treats, Cosmopolitan, Glamour, Fashion Magazine czy InStyle. W wieku 24 lat łodzianka pojawiła się nago na okładce magazynu Maxim, który umieścił ją na liście 100 najpiękniejszych kobiet świata.

Od 2021 roku jest w związku z Aleksandrem Milwiw-Baronem.