Sanatorium ambulatoryjne z NFZ. Co to jest? Właśnie korzystają z niego Iwona i Gerard z programu "Sanatorium miłości"!

Ty decydujesz gdzie i kiedy chcesz się leczyć

Ubezpieczony, który złożył wniosek o leczenie ambulatoryjne w uzdrowisku sama decyduje gdzie i kiedy chce się leczyć. Jedyny warunek, który musi spełnić to aby wybrać uzdrowisko w którym leczy się schorzenie z powodu którego wybiera się na kurację i miało podpisaną umowę z NFZ (takich placówek jest kilkadziesiąt). Skierowanie na ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe należy złożyć do NFZ co najmniej na 30 dni przed planowanym wyjazdem, a związane jest to z obsługą skierowania w oddziale tj. rejestracją i oceną skierowania przez lekarza specjalistę.