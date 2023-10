Sałatka śledziowa - przepis Magdy Gessler. Przepyszna sałatka ze śledziem z ogórkami i marchewką. Palce lizać! 19.10.2023

Idealna sałatka na każdą okazję. Ma niepowtarzalny smak i wygląd. Podawana jest z sosem śmietanowo-musztardowym, Można wykorzystać do niej filety śledziowe w oleju lub solone. Jeśli zdecydujecie się na tę drugą opcję, śledzie należy wymoczyć w wodzie lub mleku – co najmniej 3 godziny, a jeśli są bardzo słone, to nawet całą noc.