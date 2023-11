Są wyniki sekcji zwłok Grzegorza Borysa. Prokuratura podaje przyczynę śmierci

Znaleziono zwłoki Grzegorza Borysa

Śledczy poinformowali, że wstępną przyczyną śmierci Grzegorza Borysa było utonięcie. Patolodzy odkryli na jego ciele liczne rany cięte wskazujące na próby odebrania sobie życia. Nie doprowadziły one jednak do śmierci mężczyzny.

44-letniego żołnierza Marynarki Wojennej szukało go blisko tysiąc osób. W poniedziałek (6 listopada) rano na mokradłach w okolicy rozlewiska Lepusz odnaleziono ciało mężczyzny. To poszukiwany zabójca 6-letniego chłopca. Policja zabezpieczyła teren makabrycznego znaleziska. Na miejsce przyjechał prokurator wojskowy.

Borys był poszukiwany od 18 dni. Zaraz po wstrząsającej zbrodni mężczyzna udał się do lasu. Prawdopodnie zabrał z mieszkania specjalistyczny sprzęt do survivalu i nóż, którym najprawdopodobniej dokonał zabrodni. Kilka dni temu odnaleziono plecak 44-latka na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W trakcie przeszukiwań zbiorników wodnych zginął strażak płetwonurek. W ostatniej fazie poszukiwań ograniczono ich zakres do dwóch hektarów.