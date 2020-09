Rybakówka oblężona. Pogoda sprawiła, że w weekend tłumy mieszkańców całego województwa odwiedziły to miejsce. I choć w stawach obowiązuje zakaz kąpieli, mnóstwo osób pluskało się w wodzie. Gigantyczne kolejki tworzyły się do punktów gastronomicznych, w których ceny do najniższych nie należały - niektóre produkty, np. gofry były zdecydowanie droższe niż w nadbałtyckich kurortach. Zobacz ZDJĘCIA na kolejnych slajdach

Marek Obszarny