Ruszyła rozbiórka starego dworca Łódź Kaliska. Co powstanie w jego miejsce? Gdzie można kupić bilet i zaczekać na pociąg?

Żegnamy plastik, witamy miedź

Ekipa wykonująca remont Dworca Kaliskiego przystąpiła już do wyburzania charakterystycznego dla stylu wczesnych lat 90, plastikowo - szklanego obiektu, który nigdy nie został dokończony i nigdy nie zyskał też sympatii łodzian. Był to koszmarek architektoniczny, w dodatku niepraktyczny i od początku zbudowany niechlujnie. Wszyscy łodzianie podróżujący stąd pamiętają świetliki w dachu przeciekające przy każdym większym deszczu, przeraźliwe przeciągi hulające po hali gdy tylko otwarte były drzwi na przestrzał, słabe oświetlenie i archaiczne tablice pokazujące odjazdy pociągów, gdzie wyświetlały się najdziwniejsze napisy w zależności od tego, które literki się akurat zacięły. Za dwa lata w miejscu tego szkaradztwa ma stanąć zupełnie nowy dworzec, kształtem i funkcjonalnością zbliżony do starego, ale wyglądem niczym go nieprzypominający. Architekci postanowili zaprojektować dość nowatorską bryłę, obłożoną z zewnątrz różnymi rodzajami blachy miedzianej. W środku będzie mniej pustych przestrzeni, a całość utrzymana zostanie w szarościach. Przewidziano miejsce na lokale gastronomiczne i kasy biletowe, będzie też kilka lokali dla drobnego handlu i biura dla firm kolejowych.