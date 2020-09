Ruszył powszechny spis rolny. Kogo obowiązuje, ile potrwa?

W całej Polsce ruszył właśnie Powszechny Spis Rolny. Potrwa do 30 listopada 2020 r.

- Dane zbierane są wg stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi- mówi Aneta Klimek, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

Na czym polega Powszechny Spis Rolny? Jest to badanie przeprowadzane co 10 lat w krajach UE. Wyniki badania to główne źródło pozwalające na dokładny opis polskiej wsi i rolnictwa.

- Podstawową i najwygodniejszą formą udziału w spisie jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę http://spisrolny.gov.pl i wypełnić elektroniczny formularz - mówi Aneta Klimek.

Istnieje także opcja „Spisz się przez telefon”, a także spisu bezpośredniego przeprowadzanego przez rachmistrzów terenowych.

Szczegóły na stronie: https://spisrolny.gov.pl