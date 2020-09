Ruszył nabór wniosków na dotację dla łódzkich przedsiębiorców - serwery padły! Czy to sprawka hakerów?

Nabór wniosków - nowy termin

Osoby, które próbowały złożyć wniosek, widziały komunikat o przerwie technicznej. Niektórym puszczały nerwy.

- To są jakieś kpiny. Byłam zalogowana od godz. 9.30 a o godz. 9.55 mnie wyrzuciło ze strony - denerwowała się jedna z łodzianek.

Dyrektor COP w Łodzi, Łukasz Stajuda, podejrzewa, że strona została zaatakowana przez hakerów.

- Było to logowanie z różnych urządzeń, mamy pewne podejrzenia o ingerencji z zewnątrz. Chcemy to sprawdzić, nie wykluczamy powiadomienia odpowiednich służb - tłumaczył dyrektor Stajuda na zwołanej w tej sprawie konferencji.

W czwartek ostatecznie nikt nie złożył wniosku, a termin naboru został przesunięty. Daty jeszcze nie wyznaczono.

Do rozdysponowania 57 mln zł

Przypominamy, że nabór wniosków na tzw. kapitał obrotowy (czyli pieniądze dla właścicieli firm dotkniętych pandemią) możliwy jest tylko drogą elektroniczną. Liczba przyznanych dotacji jest ograniczona. Kwota minimalna jaką można pozyskać to ok. 20 tys. (wysokość dotacji zależy od liczby zatrudnianych pracowników). Województwo łódzkie ma do rozdysponowania 57 mln zł.