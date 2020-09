Rusztowania wokół wiaduktu - widmo przy Dworcu Kaliskim. Co się tam dzieje?

Trwają intensywne prace remontowe przy tzw. wiadukcie widmo, czyli bliższej alei Włókniarzy estakadzie przerzuconej nad al. Bandurskiego. Nieużywany od czasu jego budowy pod koniec lat 90. obiekt został otoczony rusztowaniami. Dzięki nim robotnicy mają dostęp do zewnętrznej warstwy betonu, z którego wykonany jest wiadukt. Beton jest czyszczony, uzupełniane są też ewentualne ubytki.

Wiadukt po renowacji zostanie włączony do układu torowego Łodzi Kaliskiej. Dzięki niemu sprawniej i łatwiej będzie można wyprawiać pociągi w kierunku stacji Łódź Chojny. Będą one odjeżdżały z nowo wybudowanych i przesuniętych bliżej budynku dworca peronów nr 4 i 5 (od strony poczty). Pozwoli to na usprawnienie ruchu kolejowego po otwarciu tunelu średnicowego.