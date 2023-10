Rusza budowa łącznika od S14 na Teofilów. Co ze Szczecińską? Będzie zjazd, ale wyjechać z Teofilowa nadal trudno

Łącznik będzie dopełnieniem oddanej w tym roku do użytku zachodniej obwodnicy Łodzi. Podczas jej budowy wykonano węzeł "Teofilów", który w założeniach miał być zjazdem na ul. Szczecińską oraz w kierunku Aleksandrowa Łódzkiego na drogę krajową nr 71. Powstał jednak tylko ten drugi zjazd, co spowodowało późniejszą zmianę nazwy węzła na "Aleksandrów Łódzki". Dojazdu do Łodzi na osiedle Teofilów w ogóle nie zbudowano, bo nie byłoby go z czym połączyć.

W czwartek 12 października w łódzkiej siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisana zostanie umowa na budowę łącznika między węzłem Aleksandrów Łódzki na drodze ekspresowej S14 i ulicą Szczecińską w Łodzi. To bardzo istotny z punktu widzenia mieszkańców zachodniej części Łodzi element infrastruktury drogowej, umożliwiający szybki, sprawny i bezpieczny dojazd do drogi ekspresowej S14, a tym samym do ringu drogowego wokół aglomeracji łódzkiej. Wykonawcą będzie Budimex, a koszt to ok. 21,8 mln złotych.

Lepiej późno niż wcale

Łącznik będzie dopełnieniem oddanej w tym roku do użytku zachodniej obwodnicy Łodzi. Podczas jej budowy wykonano węzeł "Teofilów", który w założeniach miał być zjazdem na ul. Szczecińską oraz w kierunku Aleksandrowa Łódzkiego na drogę krajową nr 71. Powstał jednak tylko ten drugi zjazd, co spowodowało późniejszą zmianę nazwy węzła na "Aleksandrów Łódzki". Dojazdu do Łodzi na osiedle Teofilów w ogóle nie zbudowano, bo nie byłoby go z czym połączyć. Ulica Szczecińska w obecnym kształcie nie nadaje się do przyjęcia ruchu z drogi ekspresowej, bo jej nawierzchnia jest w stanie agonii technicznej, a parametry nie spełniają żadnych wymogów nośności ani przepustowości.

Szczecińska też zostanie wyremontowana

Miasto otrzymało środki z funduszy rządowych na modernizację ul. Szczecińskiej na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy z Konstantynowem Łódzkim. Za te pieniądze zostanie ona gruntownie przebudowana, powstaną ronda, chodniki i droga dla rowerów. Przede wszystkim jednak ulica otrzyma nową podbudowę i nawierzchnię, będzie też szersza niż obecnie i zdecydowanie bezpieczniejsza. Roboty mają ruszyć w przyszłym roku. Nie załatwia to jednak kwestii jak dalej poprowadzić ruch z Teofilowa do centrum. Obecnie zarówno trasa przez Aleksandrowską, jak i Rąbieńską - Krakowską są zakorkowane i niezdolne do przyjęcia kolejnej porcji aut z S14. Potrzebna jest budowa nowej drogi, na co się jednak nie zanosi. Nie widać też woli miasta, aby zbudować jeszcze jeden wiadukt nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Św. Teresy, co postulują firmy z Teofilowa Przemysłowego.

– Planowany łącznik to bardzo istotny element infrastruktury drogowej dla miasta, pozwalający połączyć węzeł Aleksandrów Łódzki z zachodnią częścią Łodzi, w tym z ogromnym osiedlem Teofilów, gdzie znajduje się także duży obszar przemysłowy – mówi Maciej Zalewski, rzecznik łódzkiego oddziału GDDKiA. – Łącznik będzie wygodny i nowoczesny. Przewidujemy dwujezdniowy odcinek drogi o długości 1,1 km, który radykalnie poprawi nie tylko układ komunikacyjny w obrębie węzła Aleksandrów Łódzki, ale również przejezdność w zachodniej części miasta. Prace budowlane potrwają 11 miesięcy od chwili podpisania umowy, bez uwzględnienia okresów zimowych.

