Rugby. Trener Przemysław Szyburski apeluje: Pozwólcie nam grać na równych prawach!

Drużyna Master Pharm Rugby Łódź pokonała w Gdyni Arkę 28:26. Następny mecz łodzian na początku kwietnia na Łodziance z liderem zmagań Ogniwem Sopot.

Trener łodzian Przemysław Szyburski zwrócił się z apelem do Polskiego Związku Rugby: Pokazaliśmy, że żadne przeciwności nie są nam straszne, ale tak dłużej nie może być. Niech wreszcie Polski Związek Rugby się wykaże. Zrobi reset. Wycofa się z absurdalnego zakazu transferowego, ureguluje inne regulaminowe sprawy i po prostu da nam wszystkim grać na równych prawach. Ma na to trochę czasu, bo ekstraliga wraca dopiero na początku kwietnia. Wierzę, że działacze postąpią z duchem gry, uzdrowią sytuację i podejmą decyzje korzystne dla dyscypliny i zawodników, bo to oni w tym wszystkim są najważniejsi.