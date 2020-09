Rugby. Mirosław Żórawski: Bardzo surowa kara

- Decyzja KGiD okazała się surowsza od oczekiwanej i łódzki rugbysta otrzymał karę dyskwalifikacji w wymiarze 4 tygodni (standardowo kara zawieszenia za czerwoną kartkę wynosi 2 mecze). Nie pomogły wyjaśnienia zawodnika, klubu oraz przesłana analiza zapisu wideo - mówi Mirosław Żórawski, dyrektor sportowy Master Pharm Rugby.

- Zgodnie z przepisami kara biegnie od dnia przewinienia, tak więc zadaliśmy pytanie, powołując się na § 45 pkt 4, dlaczego kara rozpoczęta w sobotę 22.08 kończy się w poniedziałek 21.09. W takim przypadku, gdyby nawet mecz ze Skrą był rozegrany w niedzielę 20.09, to i tak Michał Mirosz nie mógłby w nim zagrać. Czekamy na odpowiedź KGiD.

Rejestrowane wszystkie mecze

Polskie środowisko rugby w napięciu wyczekuje kilku postanowień komisji dotyczących innych czołowych zawodników klubów ekstraligi. Przypomnijmy, że kluby mają obowiązek rejestracji wszystkich spotkań i przesyłania zapisu do PZR. Większość meczów jest transmitowana na kanale YT Ekstraliga Rugby, a wybrane spotkania kolejki w Polsacie Sport. Tak więc w rugby nie ma już miejsca na brutalne zagrania i niesportowe zachowania. Ale z drugiej strony pod bacznym okiem kibiców i znawców rugby znaleźli się też sędziowie, których błędy mogą być teraz bez przeszkód wychwytywane, pokazywane i analizowane... By było to z pożytkiem dla polskiego rugby.