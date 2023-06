Rugby kobiet. Venol Atomówki Łódź wicemistrzyniami Polski

Na pewno pomogły nam wzmocnienia po zimie zawodniczkami z innych drużyn, które świetnie uzupełniły naszą drużynę. Możemy się tez pochwalić że jesteśmy jedyną drużyną która od 2018 roku rozegrała wszystkie turnieje Mistrzostw Polski Kobiet U16 w Rugby7 w tym czasie zdobyłyśmy 3 srebrne medale i jeden brązowy, czekamy na złoto, bo ciągle nam umyka.

- Bardzo się cieszę z tego sukcesu – mówi Nina Klamka kapitan – w poprzednim roku nie udało nam się zdobyć medalu, bo a miałyśmy szanse na brąz jednak przegrana z Amazonkami pozbawiła na medalu, teraz to my byłyśmy górą. Chciałam podziękować za wsparcie naszym sponsorom i partnerom za to że w nas uwierzyli i pomagają nam w rozwijaniu pasji. Dziękujemy: Venol Motor Oil Poland, Miasto Łódź, Eko-Bio, FF Fracht, Ortoteam.eu, Profilaktyka i Zdrowie, Aquarox, Przychodnia Łódź.