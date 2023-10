Ruch Chorzów wzmocnił się przed meczem z Widzewem!

ZOBACZ ZDJĘCIA

Krzysztof Kamiński został do końca roku wypożyczony do beniaminka piłkarskiej ekstraklasy Ruchu Chorzów ze spadkowicza Wisły Płock. Bramkarz wrócił do zespołu Niebieskich po 9-letniej przerwie na zasadzie „transferu medycznego”, poza okienkiem transferowym.

Niespełna 33-letni golkiper w styczniu 2015 r. odszedł do japońskiego Jubilo Iwata. Po powrocie do Polski w 2019 grał w płockim klubie.

„W obliczu kontuzji Michała Buchalika wzmacniamy pozycję bramkarza. Kamiński trafia do Ruchu na zasadzie transferu medycznego, czyli przepisu, który umożliwia klubom uzupełnienie kadry poza okienkiem transferowym w razie zdrowotnej absencji jednego z golkiperów” – wyjaśnił rzecznik Ruchu Tomasz Ferens.

Kamiński w chorzowskich barwach rozegrał 35 spotkań, wywalczył brązowy medal. W obecnym sezonie 1. ligi zagrał w czterech meczach Wisły. Okres wypożyczenia skończy się 31 grudnia.