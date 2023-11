Ruch Chorzów chce w sobotę coś strzelić na stadionie Widzewa

Piłkarze Widzewa, w zaległym spotkaniu dwunastej kolejki ekstraklasy, podejmą Ruch Chorzów.

Sobotni pojedynek na stadionie przy al. Piłsudskiego rozpocznie się o godz. 17.30.

To szczególny mecz dla kibiców obydwu drużyn. Fani Widzewa i Ruchu są od wielu lat w szczególnie przyjaznej komitywie, toteż można się spodziewać, że na trybunach będziemy świadkami wielkiego kibicowskiego święta i popisów kibicowskiego profesjonalizmu.

Jeśli o fanach obydwu drużyn można mówić, że to ścisła czołówka ekstraklasy, to już o grze piłkarzy Widzewa i Ruchu niekoniecznie. Łódzcy piłkarze po czternastu spotkaniach sezonu są na czternastym miejscu w tabeli i mają tylko trzy punkty przewagi nad strefą spadkową.