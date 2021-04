Rozpoczyna się budowa przystanku kolejowego Łódź Śródmieście. Od niedzieli wielkie zmiany na ulicy Zielonej 25.04.2021

O ile budowa stacji Polesie wymagała jedynie zamknięcia ulicy Ogrodowej na niewielkim odcinku, o tyle w przypadku Śródmieścia sytuacja jest bardziej skomplikowana. Stacja będzie powstawać metodą odkrywkową, czyli potrzebny jest niemal 20-metrowej głębokości wykop. Aby go zrobić, trzeba będzie zamknąć jedno z najbardziej ruchliwych skrzyżowań w centrum Łodzi - alei Kościuszki i Zielonej. Na razie jednak zamknięcie obejmie tylko fragment ulicy Zielonej i Wólczańskiej. Mimo to nie obejdzie się bez utrudnień dla kierowców, pieszych i pasażerów komunikacji miejskiej.

Podziemna stacja to element tunelu średnicowego, którym pociągi dalekobieżne i aglomeracyjne maja kursować pod miastem pomiędzy Łodzią Fabryczną a Łodzią Kaliską i Żabieńcem. W tunelu powstaną dwie stacje. Łódź Polesie zlokalizowana na tyłach Manufaktury przy Ogrodach Karskiego oraz Łódź Śródmieście u zbiegu ul. Zielonej z al. Kościuszki. Budowa pierwszej z nich już trwa, a prace przy stacji Śródmieście mają się rozpocząć w najbliższych dniach. Sam tunel nie jest na razie drążony, choć wszystkie urządzenia są gotowe do rozpoczęcia prac.

Od niedzieli 25 kwietnia zamknięte zostaną ulice Zielona oraz Wólczańska, natomiast bez zmian przejedziemy samochodem po al. Kościuszki. W kolejnym etapie (prawdopodobnie jesienią) wyłączona zostanie także aleja Kościuszki. Dobra wiadomość jest taka, że przez cały okres budowy bez zmian kursować będą po al. Kościuszki tramwaje. Znikną natomiast na co najmniej dwa lata tramwaje z ulicy Zielonej na odcinku od POW do alei Włókniarzy i dalej aż do Zdrowia.

Zamknięta dla ruchu zostanie także ulica Wólczańska od strony północnej, czyli od Więckowskiego. Nie będzie nią można dojechać do Zielonej. Natomiast jadąc od strony południowej, czyli od Andrzeja Struga, kierowcy będą mogli skręcić w Zieloną w lewo - w kierunku ul. Gdańskiej. Ulicą Zieloną od Wólczańskiej do alei Kościuszki nie będzie nie tylko przejazdu dla aut, ale również przejścia. Piesi będą musieli okrążać to miejsce ulicą 6 Sierpnia. Zielona dla samochodów będzie również zamknięta pomiędzy aleją Kościuszki i Piotrkowską, zachowane zostanie natomiast przejście dla pieszych.