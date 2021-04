Rozpoczęły się szczepienia łódzkich nauczycieli drugą dawką. Jakie są skutki uboczne po drugiej dawce preparatu Astra Zeneca?

Druga dawka szczepionki dla nauczycieli

W Łodzi rozpoczęły się szczepienia nauczycieli druga dawką preparatu Astra Zeneca – po 12 tygodniach od podania pierwszej.

Te osoby, które przyjęły pierwszą, w większości deklarują, że chcą być zaszczepione drugą dawką.

- Nie miałam co do tego żadnych wątpliwości - mówi jedna w zaszczepionych w piątek, 23 kwietnia nauczycielek. - Ciekawa byłam tylko skutków ubocznych, choć wydawało mi się, że powinny być mniej uciążliwe niż po pierwszej. Dla organizmu już nie będzie to taki szok jak za pierwszym razem. Tak też okazało się w rzeczywistości. Prócz lekkiego osłabienia - nie odczułam żadnych uciążliwych objawów grypopodobnych.