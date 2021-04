Roznegliżowana Agnieszka Włodarczyk w basenie. Nie jest sama. Kim jest ten przystojniak? ZDJĘCIA 20.04.2021

Popularna aktorka udostępniła nowy post z uroczej wyspy na swoim profilu na Instagramie, w którym zdradziła, czemu zdecydowała się na permanentne wakacje:

- Po spontanicznej decyzji, analizie plusów i minusów, obliczeniu kosztów, ogarnięciu opieki nad zwierzakami, po testach pcr czyli patykach w nosie, trzech samolotach, taksówce i łódce dotarliśmy do miejsca, w którym żyje się inaczej. Uff... Nie miałam pewności czy to wszystko uda się poskładać do kupy. Planowanie podróży na drugi koniec świata w tych czasach zakrawa o szaleństwo, ale dzięki Bogu wszystko się powiodło. Do przyjazdu na Gili Air namówili mnie przyjaciele Marta i Radek, którzy mieszkają tu na stałe... Wyspa obecnie jest praktycznie pusta, nikt nie nosi masek, turystów brak, atrakcji innych niż natura nie ma, więc nie mogło być lepiej. Dopóki sytuacja w mojej branży się nie zmieni, nie ruszą teatry i koncerty nie mamy zamiaru wracać