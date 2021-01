Rozczulające! Piękna "żonka" Julia Wieniawa gotuje ukochanemu rosołek

Celebrytka z chęcią wyszła naprzeciw ich oczekiwaniom i... pokazała, jak w nowym meiszkaniu gotuje rosół. Przygotowany na bazie przepisu Nikodema Rozbickiego.

W trakcie krótkiego nagrania aktorka obierała i przygotowywała włoszczyznę oraz piekła cebulkę, którą jak zaznaczyła, otrzymała od mamy. Fani po raz kolejny mogli podziwiać dekoracyjne elementy wystroju nowoczesnej kuchni

Julia Wieniawa podczas gotowania rosołu nazwała siebie żartobliwie "żonką" i wyraziła nadzieję, że przygotowywana potrawa przypadnie do gustu jej partnerowi:

- Dostałam od was (fanów) feedback, że chcecie wiedzieć, co się u mnie dzieje, w moim prawdziwym życiu. No więc... właśnie robię rosół. Swój pierwszy rosół w nowym mieszkaniu. Żeby nie było, nie jestem jakąś "królową rosołów", po prostu mój chłopak (go) bardzo lubi i stwierdziłam, że, a co... Dzisiaj żonka go zrobi. Mam nadzieję, że wyjdzie. Zabieram się za włoszczyznę, oczywiście z przepisu Nikodema - napisała